الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

تطور جديد في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى (فيديو)

عمر كمال عبد الواحد،
عمر كمال عبد الواحد، فيتو

الأهلى، قال الاعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على اذاعه أون سبورت، إن النادى الأهلى بصدد إنهاء صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر إف سى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" أن سبب عدم حدوث اتصالات بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر بسبب أن ملف صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد في يد عدلى القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وخالد عبد القادر عضو شركة الكرة بالنادى.

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واضاف شوبير الأهلى سوف يتقدم بعرض رسمي لنادي فيوتشر  لشراء عمر كمال عبد الواحد بعد إنهاء كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.

 

https://fb.watch/oKAA2yxU9-/?mibextid=Nif5oz

 

فيوتشر لن يقف على أي لاعب

 

أبدى وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، سعادته بفوز فريقه على الهلال الليبي في الكونفدرالية، خصوصًا أن المنافس كان مستواه مميزًا خلال اللقاء وعلى أرضه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب، وكان هناك نقص في بعض المراكز في فيوتشر، كما أن طرد المدافع علي الفيل كان غريبًا رغم أنه الذي تعرض للاعتداء.

وقال دعبس في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على شاشة قناة etc: "لاعبو فيوتشر قدموا مستوى طيبًا خلال اللقاء وكانت لديهم رغبة في الفوز على الهلال الليبي وهم بعشرة لاعبين، ويجب الإشادة بالجهاز الفني الذي استطاع توظيف اللاعبين في عدة مراكز للتغلب على النقص بسبب الإصابات، وأصبحت أشعر بالأمان بأن الفريق لن يقف على أي لاعب وكل العناصر الموجودة كلهم نجوم وعلى قدر المسؤولية".

 

 

لم يتم حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد

وتطرق دعبس للحديث عن ملف عمر كمال عبد الواحد مجددًا بعد تصريحات عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، وقال: "هذه الأمور تدار بالفعل بسرية تامة، ومحمود الخطيب رئيس النادي قيمة وأسطورة كبيرة، والقيعي هو رجل الصفقات الأول في مصر، ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن".

وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، فيتو

المفاوضات مستمرة مع الأهلي

وأضاف: "المفاوضات مستمرة بين الأهلي ومودرن فيوتشر، وكل طرف له مطالب معينة، والكل يريد الخروج مستفيدًا من هذه الصفقة، ومودرن فيوتشر يبحث عن المكسب الواقعي، ولا نبحث عن المكاسب الخرافية، خصوصا ونحن نتعامل مع الأهلي، الذي نقدره جدًا، وهناك احترام متبادل بالتأكيد بين إداراتي الناديين".

 

وواصل: "لم نصل لاتفاق نهائي مع الأهلي، وأتمنى أن تكون هناك جلسة قريبة، نسعى للوصول لصيغة تفاهم نهائية في هذا الملف ترضي جميع الأطراف، والكلام مستمر مع الكابتن الخطيب، والقيعي حلقة الوصل بالطبع، لكن يتم الرجوع في النهاية لرئيس النادي الأهلي".

وزاد: "أتمنى الوصول لاتفاق محترم بشأن الصفقة لكن المفاوضات لازالت في بدايتها، وعمر كمال عبد الواحد نموذج للاعب المحترف وعلى خلق، ويلعب بروح عالية، وهو دائمًا يبذل قصارى جهده من أجل نادي مودرن فيوتشر، وأي فريق ينتقل له سيكون بموافقته، وأيضا يفيد النادي، ورغبة اللاعب ليست محل نقاش حاليًّا".

وأكد: "أخر نقطة في ملف عمر كمال تكون على الورق، والأهلي ليس النادي الوحيد الذي يفاوضني لضم اللاعب، وهناك أندية خارج مصر، والزمالك لم يتقدم بأي عروض للتعاقد معه، ولا نبحث عن المنافسة بين الأندية على بيع اللاعب، إلا أنني أتمنى بقائه وأرغب في تجديد عقده".

وتابع: "لا يوجد أي عروض رسمية لضم لاعبين آخرين من فيوتشر، وأرفض فكرة التفاوض تمامًا على بيع عقد أي عنصر أساسي من الفريق، والوحيد الذي نتفاوض على امكانية رحيله هو عمر كمال عبدالواحد، والذي لمع اسمه مؤخرا بشكل كبير في منتخب مصر ومودرن فيوتشر".

 

 

 

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