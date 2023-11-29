عمر كمال يستقبل الجهاز الفني للزمالك بالأحضان (فيديو)

الدوري المصري، رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ستاد السلام لمتابعة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري رد فعل عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر تجاه دكة بدلاء فريق الزمالك قبل انطلاق مواجهة فريقه والأبيض بالدوري الممتاز.

وسلم عمر كمال على معتمد جمال المدير الفني للفريق، بالأحضان وأيضا عبد الواحد السيد ولاعبي الزمالك

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وكانت أنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة حول وجود مفاوضات بين نادي الزمالك وعمر كمال لاعب نادي فيوتشر.

وكتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على فيسبوك: "خاص.. حدث تواصل بين الزمالك وعمر كمال عبد الواحد مؤخرا وطلبوا منه الانتظار لنهاية الموسم وعدم التوقيع لأي فريق لكن اللاعب يتمسك بحسم مصيره في يناير المقبل".

الزمالك يحقق الفوز على مودرن فيوتشر

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حقق الزمالك فوزا هاما بهدفين دون رد على مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد السلام.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد



في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر



في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي



في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.