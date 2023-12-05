نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

نيكولاس كيدج ، كشف الممثل الشهير نيكولاس كيدج، في تصريحات صحفية، بأنه لم يقم بمشاهدة المسلسلات، إلا بعد أن جعله ابنه يشاهد مسلسل BREAKING BAD.

وقال نيكولاس كيدج:"لقد وجدت المسلسل رائعًا، وأريد الآن التمثيل في المسلسلات بدلًا من الأفلام، اعتقد أنه قد يكون لدي الوقت لـ 3 أو 4 أفلام أخرى، قبل أن اترك الأفلام لأجرب المسلسلات بدلًا من ذلك، أشعر أنني قلت إلى حد كبير ما كان علي أن أقوله في السينما، وأود أن أغادر بملاحظة عالية، وأقول وداعًا”.

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قرار هام من نيكولاس كيدج قبل أيام من بلوغه الـ ٦٠ عاما

كما كشف الممثل الأمريكي الشهير، عن قراره الجديد، الذي اتخذه بسبب قرب إتمامه الـ ٦٠ عاما.

وذكر الممثل نيكولاس كيدج، في تصريحات صحفية، أنه قرر عدم المشاركة في العديد من الأفلام، بعد الآن خاصة مع قرب إتمام عامه الستين، وذلك لرغبته في قضاء المزيد من الوقت مع ابنته.

ومن المقرر أن يبلغ نيكولاس كيدج عامه الـ٦٠، في 7 يناير 2024.

انتعاشة سينمائية لنيكولاس كيدج

في سياق متصل، يعيش نيكولاس كيدج، انتعاشة سينمائية مؤخرا، حيث طرح له العديد من الأفلام في عامي ٢٠٢٢، و٢٠٢٣، كان آخرها، فيلم Dream Scenario، والذي طرح في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل فيلم Dream Scenario

طرحت شركة A24، للإنتاج الملصق الدعائي الرسمي للفيلم الكوميدي Dream Scenario، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

فيلم "Dream Scenario"، من بطولة كلًا من الفنان الشهير، نيكولاس كيدچ، والممثلة ليلي بيرد، وچوليان نيكلسون، وچيسيكا كليمنت، وپاولا بودرو، ومن تأليف وإخراج "كريستوفر بورجلي".

تدور قصة الفيلم في إطار من الكوميديا والدراما، حول انقلاب حياة رجل عائلة سيئ الحظ رأسًا على عقب عندما يبدأ ملايين الغرباء فجأة في رؤيته في أحلامهم، عندما يأخذ ظهوره الليلي منعطفًا مروعًا، يضطر "بول" إلى التنقل لعالم الشهرة، بسبب ظهوره في أحلام الناس.

فيلم BUTCHER’S CROSSING

فيما طرحت شركة SonyPictures، للإنتاج، التريلر الرسمي، لفيلمها الجديد BUTCHER’S CROSSING، والذي يلعب بطولته الممثل الأوسكاري نيكولاس كيج، وذلك بعد عرضه عالميا للمرة الأولي، ضمن فاعليات الدورة ٤٨، لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم BUTCHER’S CROSSING، حول أحد الطلاب الذي ترك الدراسة الجامعية، وانضم إلى فريق من صيادي الجاموس، في رحلة تعرض حياته للخطر، والذي عرض للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 20 أكتوبر ٢٠٢٣.