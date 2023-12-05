الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المستوطنون يقتحمون الأقصى تزامنا مع توغل إسرائيلي بجنين

الأقصي،فيتو
الأقصي،فيتو

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط "مصلى الرحمة".

 
يأتي ذلك فيما تشدد الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وتمنع معظم المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه منذ شهرين.

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تصعيد في الضفة الغربية


وفي إطار التصعيد الميداني بالضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية، مدينة ومخيم جنين، وأصابت شابا بالرصاص واعتقلت آخر في السيلة الحارثية غربا.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فإن أكثر من 50 مركبة عسكرية إسرائيلية، ترافقها 4 جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين– الناصرة، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وأضافت أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.

وفي مخيم قلنديا، شمال القدس، قتل شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشاب محمد يوسف حسن مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل مما أدى لمقتله، فيما تم اعتقال شقيقه عبد الله

وبمقتل مناصرة، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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