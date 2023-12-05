الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

نقابة المحامين تنظم دورة في قانون المرافعات 7 ديسمبر المقبل

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، تنظم اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، يوم الخميس المقبل، الموافق 7/ 12/ 2023، دورة مجانية في قانون المرافعات، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

 

يحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور حسن عبدالمنعم، ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين، وعلى الراغبين في حضور الدورة الاستعلام عبر الوتساب فقط من خلال الرقم 01090709995.

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تعقد الدورة تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ خالد السني، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.

 

نقابة المحامين، وتعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لزيادة المعاش، 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

 

مجلس نقابة المحامين

نقابة المحامين، وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

 

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

 

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

 

انعقاد عمومية نقابة المحامين 

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

 

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

 

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