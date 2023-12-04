اليوم، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، الموافق 4/12/2023، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، بالنادي المحامين النهري بالمعادي.

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسماؤهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

Advertisements

نصائح نقيب المحامين للأعضاء الجدد

وطالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، من الأعضاء الجدد المنضمين حديثًا لنقابة المحامين، بالإهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن حسن الخلق سيسهل عليهم الكثير خلال أداء عملهم بمهنة المحاماة.

وأكد علام، أن حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صلى الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.

المحامون الجدد

نقابة المحامين، وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.

نقابة المحامين

وأشار إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

نقابة المحامين، وفى وقت سابق عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

مجلس نقابة المحامين



ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.