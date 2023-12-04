انعقاد عمومية المحامين لزيادة المعاش 20 ديسمبر

نقابة المحامين، تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لزيادة المعاش، 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

مجلس نقابة المحامين

نقابة المحامين، وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

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ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

انعقاد عمومية نقابة المحامين

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

وفي وقت سابق عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

في بداية كلمته رحب نقيب المحامين بالأعضاء الجدد قائلًا:« إن هذا اليوم يوم لا ينسى في حياتكم، فهو اليوم الذي تنضمون فيه إلى قلعة الحريات، ألا وهي نقابة المحامين».

وتابع:« إن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب أن تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أدى قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميا لنقابة المحامين».

حلف اليمين للمحامين الجدد

وعبر عن سعادته لوجوده بين أبنائه المحامين الجدد، وترأسه للجلسة الثالثة من جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

نقابة المحامين، وقال عبدالحليم علام، إنكم شاهدتم اليوم فيلمًا تسجيليًا لبعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها زمام الأمور في نقابة المحامين، فهذه الإنجازات بمثابة مستقبل لكم ولنقابة المحامين.

وشدد نقيب المحامين، على أهمية اهتمام المحامي بالثقافة العامة التي تعينه على أداء المهام التي تتطلب منه أثناء ممارسة مهنة المحاماة، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيجد من المحامين الجدد ما هو معين في النيابة العامة والنيابة الإدارية.

ولفت إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

نقابة المحامين

وطالب عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، بالاهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن هذا سيسهل عليهم الكثير خلال عملهم بمهنة المحاماة، مستكملًا:« حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صل الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.

وأكد نقيب المحامين، أن قانون المحاماة وفقًا لآخر تعديل تم في سنة ٢٠١٩، نص على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.