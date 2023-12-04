حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية
قررت النيابة العامة حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.
تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على (حفرة - وأدوات التنقيب).. وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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