حبس عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في الغربية

قررت النيابة العامة حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بلاغا بقيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنه، وعثر بداخله على (حفرة - وأدوات التنقيب).. وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.



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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.