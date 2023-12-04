وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته على فيسبوك: ما ينشر لا يمثلني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قد تم اختراقها وإزالة الأدمن من التحكم بها، لافتا إلى أنه سيوقف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها، موضحا أنه حرر محضرا بذلك وأبلغ إدارة فيسبوك.

وقال وزير الأوقاف في آخر منشور على صفحته على فيس بوك: إن ما ينشر بالصفحة حاليا لحين إعلانه عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثله.

وأوضح أنه سيتم نشر ما يريد فقط على موقع الوزارة الرسمي “أوقاف أونلاين“ أو على حسابه على تويتر، متابعا: ”كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها”.

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وكان آخر ما نشره وزير الأوقاف على صفحته على فيس بوك قبل هذا التنويه هو دعوة بعض الأشخاص للحضور لمقابلة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وذلك كما يأتي:

على السادة الآتية أسماؤهم بعد الحضور غدًا الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لمقابلة رئيس القطاع الديني، وهم

1. جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم

2. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

3. مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية

4. خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي - الإسكندرية

5. عيد شحاته عويس عبد المجيد - بني سويف