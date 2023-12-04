الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

تدشين مبادرة ازرع لدعم صغار الفلاحين في الإسماعيلية (صور)

تدشين مبادرة ازرع
تدشين مبادرة ازرع لدعم صغار الفلاحين في الإسماعيلية، فيتو

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إطلاق وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث الإسماعيلية.  

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الهدف والمستهدف من المبادرة 

تستهدف زراعة 51 ألف فدان قمح في المحافظة لدعم صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأرضي الزراعية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.  

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، نقيب فلاحين الإسماعيلية، ممثلي الهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلي مبادرة ازرع، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.  

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جانب من تدشين المبادرة، فيتو



رعاة ومدشنو المبادرة 

وتم تدشين مبادرة "ازرع" بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في ١٥ محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض ٥٠٪ من أسعارها.
 

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو


ونجحت المبادرة العام الماضي، حيث استهدفت (٨) محافظات، وتدعم ١٠٠ ألف مزارع وتسهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل ١٥ محافظة و٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. 

تحسين دخل صغار المزارعين 

وتعمل مُبادرة ازرع على تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة. 
 

جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو
جانب من تدشين المبادرة، فيتو


وتقدم المبادرة الدعم الفني والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية، من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مبادرة ازرع الفلاحين وزارة الزراعة التحالف الوطني

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