نشرة الأخبار، 80% من سكان قطاع غزة نزحوا داخليا، مقتل وإصابة 7 عسكريين إسرائيليين، واشنطن تتهم إيران بالهجوم على السفن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل القطاع منذ بدء الحرب، بما يمثل أكثر من 80 بالمئة من سكانه.

وقالت الوكالة الأممية في بيان أمس الإثنين إن عدد القتلى بين أطقمها جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 111 قتيلًا.

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كما أوضحت الوكالة أنها تحققت من وقوع 117 حادثًا في 85 مبنى تابعًا لها منذ بداية الحرب، حيث أصيبت 30 منشأة بشكل مباشر وتعرضت 55 أخرى لأضرار جانبية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود بينهم ضابط وجرح 4 خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته فضائية “الجزيرة”، في خبر عاجل لها.

وغطى الضباب الكثيف سماء خان يونس والتي شهدت اشتباكات متواصلة منذ ساعات الفجر الأولى، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين عناصر المقاومة الفلسطينية.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيًّا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيًّا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي، في وقت لاحق، منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حركة "حماس" في قطاع غزة بمياه البحر.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إن الجيش الإسرائيلي ركب 5 محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر.

وأكدت أن المضخات قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.

وزنها 900 كيلو، ما هي قنبلة SPICE-2000 التي استخدمتها إسرائيل في قصف عزة؟ (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

وتبعا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".

عودة جزئية للاتصالات والإنترنت في مناطق بغزة بعد انقطاع لساعات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الثلاثاء، بعودة جزئية لـ خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض مناطق قطاع غزة بعد ساعات من الانقطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، أمس الإثنين انقطاع كامل في خدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع بسبب تضرر الشبكة جراء العدوان الإسرائيلي.

البيت الأبيض يتهم إيران بالهجوم على السفن في البحر الأحمر

وجه البيت الأبيض اصابع الاتهامات إلى إيران بأنها تقف خلف الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، موضحة: "الهجوم على السفن فى البحر الأحمر، مدعومة من إيران، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران، رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".

قالت مصادر إن هناك خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وميليشيا "الدعم السريع" تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في “منبر جدة” الذي ترعاه وساطة سعودية – أمريكية.

وأكدت المصادر أن المفاوضات أصبحت مهددة بالتعليق لعدم إحراز تقدم يذكر، وربما يتم استئنافها في وقت لاحق دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أن وفد الجيش سبق أن وافق على مقترح تقدم به خبير بمنظمة التنمية الحكومية “إيجاد” حول ما يتعلق بمواقع السيطرة التي كانت محل خلافات بين الطرفين، وتسببت في إفشال الجولة السابقة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة اليوم من الساعة الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا، قد تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وزير التعليم: 800 ألف جنيه تكلفة إنشاء الفصل الدراسي، ونحن بحاجة إلى ميزانية ضخمة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة، مشيرًا إلى أن الكثافات تختلف في مصر من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كثافتها عالية وأخرى معتدلة جدًّا.

إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2023 - 2024، بداية من اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عبد الملك: أحمد فتوح مضطر لتجديد عقده مع الزمالك لهذا السبب

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يوجد أي مستجدات بشأن أحمد فتوح مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يريد التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموضوع الانتماء أصبح غير موجود لدى أغلبية اللاعبين.

وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc الفضائية: "فتوح يحتاج لتجديد عقده مع نادي الزمالك من أجل التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، والزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار اللاعب لا يخص تجميد اللاعب من عدمه، وهو لاعب جيد لكن لن يفرق مع نادي الزمالك".

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يمر بحالة شديدة من الغضب تجاه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة المحور، أن سبب غضب روي فيتوريا غاضب هو التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الجبلاية إيهاب الكومي، خلال البرنامج الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية بأن فيتوريا يتوسط لدى مسئولي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل تقسيط مستحقاته المتأخرة طرف الزمالك في صفقة شيكابالا.