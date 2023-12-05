الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزنها 900 كيلو، ما هي قنبلة SPICE-2000 التي استخدمتها إسرائيل في قصف عزة؟ (فيديو)

قنبلة SPICE-2000.png،
قنبلة SPICE-2000.png، فيتو

غزة الآن ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

 

وتبعا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".

إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية

وأشارت الشركة إلى "أن قنبلة SPICE-2000 يمكنها أيضا إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR وGPS، ويمكن لهذه القنبلة مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي".

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كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل استخدمت هذه القنبلة في استهداف قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة عام 2022.

تزن هذه القنبلة نحو 900 كيلو جرام، وكانت إسرائيل قد بدأت باستخدامها مع بعض أنواع طائرات "F-16" منذ عام 2006، وعام 2019 اشترت الهند مجموعة من هذه القنابل بقيمة 42 مليون دولار لتستعملها مع طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.

 

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تدمير قنبلة SPICE-2000 تطوير الأسلحة والتكنولوجيا الجهاد الإسلامي غزة

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