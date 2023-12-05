مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والدوريات العالمية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وابرزها الإسماعيلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ومباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

بلدية المحلة × طلائع الجيش - الساعة 4 مساءا - قناة Ontime sports 2

الإسماعيلي × البنك الأهلي - الساعة 7 مساءا - قناة Ontime sports 1

سيراميكا كليوباترا × إنبي - الساعة 7 مساءا - قناة Ontime sports 2

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موعد مباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون × بيرنلي - الساعة 9:30 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

لوتون تاون × أرسنال - الساعة 22:15 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

لاتسيو × جنوى - الساعة 10 مساءا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أسيا

باختكور × الفيحاء - الساعة 4 مساءا - قناة Bein Sports AFC 2

نادي أهال × العين - الساعة 4 مساءا - قناة Bein Sports AFC 3

بيرسبوليس × الدحيل - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC

إستقلول دوشنبه × النصر - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 1

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

دكرنس × السكة الحديد - الساعة 2:30 مساءا

جمهورية شبين × وادي دجلة - الساعة 2:30 مساءا

القناة × أبو قير للأسمدة - الساعة 2:30 مساءا

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

كايزر سلاوترن × نورمبرج - الساعة 7 مساءا

ماجديبورج × دوسلدورف - الساعة 7 مساءا

مونشنجلادباخ × فولفسبورج - الساعة 9:45 مساءا - دبي الرياضية

هومبورج زار × سانت باولي - الساعة 9:45

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

مستقبل المرسي × الترجي الرياضي - الساعة 3 مساء.