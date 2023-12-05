الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

تدريب 584 صيدليا ومدخل بيانات ورائدة ريفية لتحسين الخدمة بصحة بني سويف

برنامج تدريبي بصحة
برنامج تدريبي بصحة بني سويف، فيتو

نظمت مديرية الصحة بـ بني سويف، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، برنامجًا تدريبيًّا لتحسين كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، بمشاركة 584 صيدليًّا ومدخل بيانات ورائدة ريفية، بواقع: ١٠٠ صيدلي و٢٤٢ مدخل بيانات، و٢٤٢ رائدة ريفية.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطتها لتحسين كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، تعزيز أسس العمل الصحي وتحسين جودة التسجيل والخدمة المقدمة للمستفيدين.

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البرنامج التدريبي 3 أيام

واستمر البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة، وبمتابعة من الدكتور طارق عباس، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وتنسيق الدكتورة عزة مصطفى، نائب مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن البرنامج التدريبي يأتي استعدادًا لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للأورام السرطانية، ويعكس التزام مديرية الصحة ببني سويف بتنفيذ توجيهات المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن بتطوير قدرات فريق العمل الطبي لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

 

إطلاق قوافل علاجية للرمد ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلن وكيل الوزارة، أنه سيتم إطلاق قوافل علاجية "رمد" على مستوى قرى المحافظة، بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الخدمة الطبية والعلاجية والتي تدعمها الحكومة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم دعم القوافل العلاجية "رمد" بأخصائيين من مستشفى الرمد، وسيتم تنفيذها بالوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أنها ستنطلق غدًا بقرية بهبشين ثم تليها في اليوم الثاني بالوحدة الصحية بقرية باها ثم يليها: قرية إهوة، الحاجر، بني عدي، إهناسيا الخضراء، وتستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم إعلان أماكن القوافل أسبوعيًّا وفقًا للبرنامج المعد، مشيرًا إلى أنه يتم الكشف وتوفير العلاج بالمجان، وأن الحالات التي تستدعي عمليات جراحية يتم إحالاتها لمستشفى الرمد ببني سويف لاتخاذ اللازم.

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