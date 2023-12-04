الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم: الرئيس السيسي يناقشني في كل التفاصيل وهذه أبرز تعليماته

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، فيتو

وزير التعليم، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تلقى نبأ تكليفه بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمسؤولية كبيرة، على الرغم من أنه عمل حياته كلها في الوزارة بداية من أن كان مدرسا ثم انتقل للعمل في الوزارة في 2015 وتدرج في مناصبها.

تكليف رئيس الحكومة

وأضاف خلال لقائه مع محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة “إكسترا نيوز”: إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال لي إن التكليف أن تستمر في تطوير التعليم لأنه مشروع دولة، وأن تقرب مسألة التطوير للمواطنين لأن لديهم تخوفات من أي تغيير.

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تعليمات السيسي

وأوضح أن الأسرة المصرية كانت لا بد أن تشعر أن وزارة التعليم تعمل من أجلها حتى تتقبل التطوير، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، لا أعباء على الأسرة، والتركيز على التعلم قبل التعليم، والاهتمام بالموهوبين والفائقين.

دقة شديدة من السيسي

وأوضح: الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقشني في كل تفاصيل الوزارة بدقة شديدة، حتى أنه سألني مرة (كم تبلغ ميزانية تشغيل المدرسة الواحدة؟)، وتشعر أنه متخصص في التعليم.

 

اهتمام السيسي

ولفت إلي أن التعليم الفني أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس، حتى الغياب في المدارس أخذ حيزا، بخاصة بعد اعتياد التلاميذ على الغياب أثناء جائحة كورونا.

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وأشار إلى أنه عمل على العديد من الإجراءات التي أعادت التلاميذ إلى المدارس، مثل الأنشطة الترفيهية والرياضية وأعمال السنة، والتأهيل المستمر خلال الدراسة لسوق العمل، وطلب مني الرئيس عبد الفتاح السيسي نسبة محددة للحضور بين التلاميذ، فأبلغته أنها ستكون بين 75% و80%.

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