محافظة الغربية تطلق حملة توعية كبرى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة توعوية كبرى في قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد محافظ الغربية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وتستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

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وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والاسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال فريق متطوعي الغربية في الأماكن العامة وكافة ارجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتتضمن البروشورات عبارات توعوية مثل (مشاركتك واجب وطني - انزل شارك قول للعالم اننا قد التحدي- انزل شارك عشان نبني بلدنا- عشان مستقبل ولادنا انزل شارك- خليك إيجابي انزل شارك- المشاركة انتماء وولاء للوطن- انزل شارك من اجل مصر- مصر تستحق منك المشاركة- رد الجميل وانزل شارك- مصر تواجه التحدي صوتك هيفرق- الوطن غالي فلنصوت من اجله).

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين اكدوا مشاركتهم هم واسرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثمنين دور المحافظة الفعال في التوعية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات من خلال عقد اللقاءات والندوات، وعرض الفيديوهات عبر الشاشات في كافة انحاء المحافظة، كما حازت الحملة على إعجاب الكثيرين، لقيام الشباب المتطوعين بتوزيع هذه البروشورات مما يدل على وعيهم الوطني وواجبهم تجاه وطنهم.