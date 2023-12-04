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محافظات

طنطا تحصد 6 ميداليات في تنس الطاولة والسباحة على مستوى الجامعات

جامعة طنطا تحصد ٤
جامعة طنطا تحصد ٤ ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وبرونزية

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصاد الجامعة 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية، على مستوى الجامعات المصرية في تنس الطاولة والسباحة.

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جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات دورة الشهيد الرفاعي (51) للجامعات المصرية والمعاهد العليا التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وهنأ الدكتور محمود ذكي الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى والمراكز المتقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وخاصة الأنشطة الرياضية، لدورها في تنمية مهارات الطلاب وخلق روح التنافسية والإبداع لديهم، إضافة إلى تسخير كافة إمكانات الجامعة لدعم طلابها من ذوي الهمم، لتحقيق الاتاحة والدمج لهم، ورعاية الموهوبين منهم.

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من جانبه ثمن الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة جهود العاملين بإدارة النشاط الرياضي بالجامعة في تدريب الطلاب وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، مضيفًا أن الطلاب حصدوا 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية.

 

وتضمنت في بطولة تنس الطاولة حصول الطالبين خالد عبد الحميد المقيد بكلية التربية الرياضية، ومازن طارق المقيد بكلية العلوم على المركز الأول والميدالية الذهبية زوجي طلبة في تنس الطاولة، والطالب مينا عاطف يوحنا المقيد بكلية التربية على المركز الأول والميدالية الذهبية طلبة ذوي الهمم (أرجل سليمة)، وحصد رجب شريف رجب  المقيد بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية ذوي الهمم" جلوس"، كما حصد الطالب خالد عبد الحميد محمد المقيد بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث  والميدالية البرونزية فردى "طلبة"، وفى بطولة السباحة، حصد الطالب طارق كامل فاروق كامل المقيد بكلية التجارة جامعة طنطا على المركز الأول والميدالية الذهبية، في سباق 400م حرة، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م حرة.

جدير بالذكر أن المشاركة في البطولة تمت تحت اشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

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