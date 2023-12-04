الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يعلن تنظيم حفل لتكريم الفنان السعودي علي المدفع

الفنان السعودي علي
الفنان السعودي علي المدفع، فيتو

تركي آل الشيخ، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تنظيم حفل تكريم للفنان السعودي علي المدفع قريبا.

 

وكتب تركي الشيخ في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: إن شاء الله هذه السنة نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بإذن الله بجائزة مميزه لعطائه الممتد من سنوات (تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف).

 

موسم الرياض

وفي وقت سابق روَّج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

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ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجيًّا للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلًا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

 

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