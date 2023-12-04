الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي بالمونديال.. فتوح يغازل الزمالك.. وإخلاء سبيل حسين الشحات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

 

المستبعدون من الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الملامح الأولية لقائمة الأهلي بمونديال الأندية القادم بالمملكة العربية السعودية.

ونعرض لكم أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية قبل الإعلان الرسمي عنها. 

الأقرب للاستبعاد من قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية: ”كريم نيدفيد - محمود متولي - كريستو- رضا سليم - محمد زعلوك - معتز محمد - أحمد عبد القادر". 

 

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النيابة تخلي سبيل حسين الشحات في واقعة سب وضرب الشيبي

في حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الاعتداء بالسب والضرب على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، خلال مثوله أمام النيابة العامة، اليوم، الإثنين، للتحقيق معه بسبب تلك الواقعة.

وأخلت النيابة العامة، سبيل حسين الشحات، اليوم، الاثنين، على ذمة القضية بعدما أنكر الاعتداء على محمد الشيبي، وطلب شهادة عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر رغم عدم حضورهم للواقعة طبقا لما أظهرته الكاميرات التي التقطت الواقعة.

 

النيابة تخلي سبيل حسين الشحات في واقعة سب وضرب الشيبي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مجموعة من الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في عام 2023 في الملاعب الأفريقية.

وتواجد هدف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل خلال العام بحسب موقع الكاف.

للتصويت لاختيار أفضل هدف في العام من هنا.

وبحسب بيان الكاف الرسمي فإن موعد حفل الأفضل في إفريقيا سيكون يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في مراكش المغربية.

 

مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027

تلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطاب رسمي اليوم من  مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. 

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. 

 

عودة حجازي لاتحاد جدة

دوري أبطال آسيا، فاز فريق الاتحاد السعودي على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف ببطولة دوري أبطال آسيا بمشارك المدافع المصري لدولي أحمد حجازي.

وسجل ثنائية العميد كل من صالح العمري وجوتا ليحصد الفريق لنقاط الثلاث حيث شارك أحمد حجازي في اللقاء بشكل أساسي لأول مرة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

 

أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك

غازل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير فريقه بعد سلسلة من الأزمات خلال الفترة الماضية. 

ونشر أحمد فتوح صورة له مع جماهير الزمالك عبر صفحته الرسمية على انستجرام ووضع عليها قلب. 

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع أحمد فتوح، وخصم 25% من مستحقاته بعد خروجه دون إذن من معسكر الفريق، قبل مباراة زد إف سي في بطولة الدوري الممتاز”.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم. 

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الأهلي حسين الشحات كولر مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 الزمالك

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