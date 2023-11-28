الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

استعدادات بالسوق المصري لاستقبال سيارات ألفاروميو الإيطالية، تعرف على المواصفات

ألفاروميو الإيطالية،
ألفاروميو الإيطالية، فيتو

سيارات ألفاروميو الإيطالية، يستعد السوق المصري لاستقبال السيارات الإيطالية ألفاروميو، من أجل توسعة دائرة السيارات الفارهة داخل السوق المحلي بعد طلب الكثير من المواطنين، حيث تتمتع بالعديد من الانظمة الفارهة بجانب التصميم الرياضي القادر على سير مسافات كبيرة وترشيد استهلاك الوقود.

 

ونوضح في التقرير التالي مواصفات سيارات ألفاروميو الإيطالية  تونالي SUV بجانب  ألفاروميو جوليا وستيليفيو ومن قبلهما جوليتا وميتو، حيث تتميز السيارة  بمحركً سعة 2000 سي سي توربوًا رباعي الاسطوانات مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

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 ويولد قوة 256 حصانًا. بينما تساعد تقنية التوقف والتشغيل مجموعة المحركات غير الكهربية على تحسين الانبعاثات. وتوفر السيارة عزم دوران 400 نيوتن متر وسرعة قصوى 235 كم في الساعة واستهلاك وقود 8.1 لتر لكل 100 كم مع تسارع في 6 ثواني.

 

تجهيزات ألفاروميو تونالي

سيتم تجهيز كل إصدار من السيارة بثلاثة أوضاع للقيادة. كما تأتي مع برنامج المعلومات والترفيه Uconnect 5 القياسي مع شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة. وتتوفر شاشة عرض معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة، وكذلك التحديثات اللاسلكية، ونظام Apple CarPlay اللاسلكي القياسي وAndroid Auto، والشحن اللاسلكي.

 

وسائل السلامة في ألفاروميو تونالي

التحكم التكيفي في ثبات السرعة 

 والتعرف على إشارات المرور 

 والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي للطوارئ واكتشاف المشاة كلها مزايا بالسيارة.

 ويتم أيضًا توفير وظائف مراقبة النقطة العمياء مع التنبيه الخلفي لحركة المرور 

ومساعد انتباه السائق 

وتذكير المقعد الخلفي 

 ووظائف مساعدة المسار.

 وحدات LED كاملة

 والمصابيح الخلفية تتبع تصميمًا مشابهًا. 

وسيتم الكشف عن الألوان وخيارات العجلات بالتأكيد قريبًا. 

وتتميز السيارة بأفضل توزيع للوزن والتوجيه الأكثر نجاحًا في فئتها.

 وتوفر مكابح بريمبو بينما يعمل نظام تعليق MacPherson على تعزيز التحكم. 

 ويتوفر أيضًا نظام التعليق النشط مع امتصاص الصدمات الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا.

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التصميم الرياضي اسطوانات استهلاك وقود السيارات الإيطالية السيارات الفارهة

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