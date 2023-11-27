الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بأبو المطامير لليوم الثاني (صور)

إقبال علي سيارة تكنولوجية،
إقبال علي سيارة تكنولوجية، فيتو

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،  اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

أشارت نائب المحافظ، إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبو المطامير، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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حيث واصلت اليوم الإثنين، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الثاني على التوالي بميدان تحيا مصر، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل. 

من المقرر أن تتواجد غدا سيارة المركز التكنولوجي بميدان كوبري عاشور، ويوم الأربعاء بميدان كوبري الحيار ويوم الخميس بجوار المحكمة، حيث تقدم العديد من الخدمات، تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.


 

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سيارة تكنولوجية كفر الدوار البحيرة مواطنين

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