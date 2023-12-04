إسرائيل تبحث مع دول أخرى إنشاء قوة مشتركة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

طوفان الأقصى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية،، أن إسرائيل بحثت مع دول أخرى إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، على خلفية هجمات الحوثيين على سفنها.

هجمات الحوثيين

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

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إيقاف الملاحة البحرية أمام السفن الإسرائيلية

وأعلن يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الأحد الماضي، إيقاف الملاحة البحرية أمام سفن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للشعب الفلسطيني.



وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: "سنستأنف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة".

هجوم حوثي على سفينة تجارية بريطانية في باب المندب



وأفادت شبكة «العربية» الإخبارية، الأحد الماضي، بقيام مجموعة من الحوثيين بالهجوم علي سفينة تجارية بريطانية في باب المندب.

والخميس الماضي، نشرت بريطانيا، مدمرة من طراز "إتش إم إس دايموند"، في منطقة الخليج بزعم التصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري.

الهجوم الحوثي على السفن الأمريكية والإسرائيلية



وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على الأسطول الأمريكي وعمليات الخطف للسفن الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، في بيان صادر عنه الأحد الماضي:"إنه من الضروري تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن".