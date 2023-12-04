الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الممتاز، فادي فريد يتوج بجائزة رجل مباراة سموحة وفاركو

فادي فريد رجل مباراة
فادي فريد رجل مباراة سموحة ضد فاركو، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تتويج فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد فاركو، التي انتهت قبل قليل على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

فادي فريد شارك بديلا في مباراة فريقه أمام فاركو، لكنه قلب الطاولة ضد فاركو، واستطاع أن يسجل هدفين، ليحول تأخر فريقه بهدف إلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف.

وانطلقت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز اليوم الإثنين، بمباراة واحدة، جمعت فريقي سموحة ضد فاركو، وانتهى بفوز فريق الموج الأزرق بهدفين مقابل.

 

سموحة يفوز على فاركو بثنائية

وحقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق وليد علي قبل أن يعود فادي فريد مهاجم سموحة ويسجل هدفين ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وارتقى سموحة للمركز السادس بعد هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

 

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الدوري الممتاز فادي فريد نادي سموحة فاركو ملعب استاد الإسكندرية

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