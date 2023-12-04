مسئولو الإسكان يتفقدون عددا من المشروعات بالنوبارية الجديدة

تفقد عدد من مسئولي وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عدد من مشروعات مدينة النوبارية الجديدة.

واستقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية، المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وبدأت الجولة التفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي التى تم تنفيذها بطاقة ٢٨ ألف م٣/ يوم ومراحل تشغيلها وقام رئيس الجهاز باستعراض دور إدارة الصرف الصناعي والمسؤولة عن متابعة مطابقة مخرجات الصرف الصناعي لمدخلات محطة المعالجة، وذلك للحفاظ على محطة المعالجة.

كما تم تفقد الأعمال الخاصة بالطرق وتنسيق الموقع العام والزراعة التي تتم بمنطقة منافذ البيع على الطريق الصحراوي وتطوير واجهة المدينة.

كما تفقد مشروع تنفيذ مدرسة تعليم اساسي بمنطقة ابنى بيتك (ب) وتم الاستماع إلى شرح مفصل من نائب رئيس الجهاز للتنفيذ بمراحل التنفيذ ومعدل الإنجاز لها مؤكدا أن التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمنى للمشروع.

وشدد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على استمرار إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمنى والمتابعة المستمرة من قبل إدارات الجهاز أثناء تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر ٣، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وفى هذا الإطار، قام المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة رافقه خلالها مسئولو الجهاز بالمحطة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م. ف.أ بإجمالى 120 م. ف.أ، وبتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

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وأشار "عبدالرشيد " إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحى الثانى من خلالها، وجارٍ اختبار الكابلات، وتغذية الحى الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحى الرابع، والحى الخامس، ومركز المدينة، والمنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، تقدم أعمال مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية "زهرة العاصمة " المرحلة الثالثة، حيث تابع رئيس الجهاز، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الطرق، وتنسيق الموقع.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال المرافق بالمشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق ( مياه – صرف – فرمة ) 60 %.

ووجه المهندس رضوان عبدالرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، بسرعة الانتهاء من أعمال "الإسكان – المرافق "، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة على مساحة حوالي 19 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد نحو 12 كيلومترا عن مدينة ملوي القائمة، والتي من المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المخطط العام للمدينة، يتضمن المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانا، ومنها المرحلة العاجلة بمساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة، بينما يتضمن المخطط التفصيلي للمدينة (منطقة عمارات جنة – منطقة الأراضي السكنية المتميزة – منطقة عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين – منطقة خدمات المرحلة الأولى – منطقة عمارات سكن مصر – منطقة الأراضي السكنية الأكثر تميزًا).