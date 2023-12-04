أسباب تشققات الكعبين، والعلاج بالوصفات الطبيعية في أسرع وقت

أسباب تشققات الكعبين، عديدة، ويزداد الأمر سوءا مع قدوم فصل الشتاء، فنجد شكوى النساء من تشققات الكعبين تزداد، ولابد من التعرف على أسباب تشققات الكعبين، حتى يمكن علاج السبب، والتخلص من التشققات دون عودة مرة أخرى.

اسباب تشققات الكعبين

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن أسباب تشققات القدمين عديدة، بما في ذلك، ما يلي:

جفاف الجلد

هو السبب الأكثر شيوعًا لتشققات الكعبين. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقشر الجلد وتشققه. يمكن أن يكون الجلد جافًا لعدة أسباب، مثل:

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عدم كفاية الترطيب

التعرض لأشعة الشمس

السباحة في الماء المالح

ارتداء الأحذية الضيقة أو غير المريحة

العدوى الفطرية

يمكن أن تؤدي العدوى الفطرية إلى تشقق الجلد واحمراره والتهابه. يمكن أن تنتشر العدوى الفطرية من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر أو من خلال الأسطح المشتركة.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين أ وفيتامين ب 3 وفيتامين د، إلى جفاف الجلد وتشققه.

الأمراض المزمنة

يمكن أن تؤدي بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جفاف الجلد وتشققه.

الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية السرطان، إلى جفاف الجلد وتشققه.

وأضافت خبيرة التجميل، أنه لابد من تحديد السبب الأساسي؛ حتى تتمكن من علاجه بشكل صحيح.

علاج تشقق القدمين

وصفات طبيعية لعلاج تشققات الكعبين

وتقدم خبيرة التجميل في السطور التالية، العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج تشققات الكعبين:

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو مرطب طبيعي رائع يساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة.

اغمسي قدميك في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ثم جففيهما برفق.

ضعي طبقة سميكة من زيت الزيتون على كعبيك، ثم ارتدي جوارب قطنية نظيفة.

اتركيه طوال الليل، ثم اغسلي قدميك في الصباح.

الليمون

الليمون له خصائص حمضية تساعد على تقشير الجلد الميت وتعزيز نمو الجلد الجديد.

افركي قدميك برفق بحجر خفاف لمدة 5 دقائق لإزالة الجلد الميت.

ثم، اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع نصف كوب من الماء الدافئ.

انقعي قدميك في الخليط لمدة 15 دقيقة.

اشطفي قدميك بالماء الفاتر، ثم جففيها برفق. ضعي طبقة سميكة من مرطب على كعبيك.

العسل

العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد على شفاء الجلد المتشقق. لتطبيقه، اغمسي قدميك في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ثم جففيها برفق. ضعي طبقة سميكة من العسل على كعبيك، ثم ارتدي جوارب قطنية نظيفة. اتركيه طوال الليل، ثم اغسلي قدميك في الصباح.

جل الصبار

له خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات تساعد على شفاء الجلد المتشقق.

اغمسي قدميك في ماء دافئ لمدة 15 دقيقة، ثم جففيها برفق.

ضعي جل الصبار على كعبيك، ثم ارتدي جوارب قطنية نظيفة.

اتركيه طوال الليل، ثم اغسلي قدميك في الصباح.

الموز

الموز له خصائص مرطبة ومغذية تساعد على شفاء الجلد المتشقق.

اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على كعبيك، ثم ارتدي جوارب قطنية نظيفة.

اتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي قدميك بالماء الدافئ.

وتقدم خبيرة التجميل، فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في منع تشققات الكعبين:

ترطيب قدميك يوميًا: استخدام مرطبًا خالٍ من العطور أو الكحول لعلاج الكعبين من الجفاف.

ارتدِ أحذية مريحة: تساعد الأحذية المريحة في توزيع وزنك بالتساوي على قدميك وتقليل الضغط على الكعبين.

حافظي على نظافة قدميك: اغسلي قدميك يوميًا بالماء والصابون واتركيهما تجف تمامًا قبل ارتداء الأحذية.

استخدام مقشرًا للقدمين مرة واحدة في الأسبوع: يساعد التقشير على إزالة الجلد الجاف والمتقشر وتشجيع نمو الجلد الجديد.

اشربي الكثير من الماء: يساعد الماء على ترطيب الجلد من الداخل.

من المهم تكرار هذه الوصفات بانتظام للحصول على أفضل النتائج. يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات لمنع تشققات الكعبين في المقام الأول، مثل ارتداء أحذية مريحة ومناسبة لحجمك، وترطيب قدميك بانتظام باستخدام كريم أو مرطب.