الإثنين 04 ديسمبر 2023
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حوادث

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض شقيقته الزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض شقيقته البالغة 6 أعوام في الزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من والد الطفلة يفيد بهتك عرض ابنته من قبل شقيقها.

جردها من ملابسها

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع شقيقته، وقام بتجريدها من ثيابها والتحسس من مواطن عفتها.

وبعرض الطفلة على المستشفى، تبين إصابتها بإصابات بالغة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حكم المحكمة:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

واقعة أخرى 

وفي واقعة أخرى.. عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة واستغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة في المطرية.

وأسندت النيابة العامة لكل من ع. اعاطل، ا. م" عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواة، بدون مسوغ قانوني كما أسندت إليهم استغلال 4 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعد المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة.


تلقى قسم شرطة المطرية معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة  بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.

عقوبات استغلال الأطفال 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

ونصت المادة (١١٦ مكررًا) على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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