الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طال أمده وأصبح كارثة إنسانية حقيقية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الوضع الذي وصل إليه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده، اكتسب سمات كارثة إنسانية حقيقية.


أزمات في السياسة والاقتصاد العالمي

 

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة بمناسبة تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب لدى موسكو: "إنكم تترأسون سفاراتكم في فترة صعبة للغاية بالنسبة للعلاقات الدولية، حيث تتزايد الأزمات في السياسة والاقتصاد العالمي، وتشتد الصراعات الإقليمية، إلى جانب حالة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي طال أمده، وأصبح مأساويا، فإن هذه المأساة اكتسبت ملامح كارثة إنسانية حقيقية".


وكان بوتين قد شدد في أكثر من مناسبة على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وفي سياق آخر، استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.


قصف إسرائيلي على مدرستين تابعين للأونروا


وأضافت أنه جرى نقل عشرات  الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.


وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.


يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.


من ناحية أخرى، كشف قائد عسكري إسرائيلي، اليوم الإثنين، عن اكتمال مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال قطاع  غزة.

 

انتهاء الهجوم البري على شمال قطاع غزة 


ونقلت وكالة "رويترز"، عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال  الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين، قوله:" إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني."

وأضاف القائد الإسرائيلي:" لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على حركة حماس".

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

 

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة 


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الإثنين أن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت فضائية "الجزيرة " نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدانا فلسطينا ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

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بوتين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فلاديمير بوتين أونروا غزة قطاع غزة

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