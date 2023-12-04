نص التحقيقات في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.



وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.





وكشف معاينة الحادث أن سيارة المجنى عليه اصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى طريق مصر إسكندرية الصحراوي مما أسفر عن وقوع الحادث.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من هو الفنان أشرف عبد الغفور ؟

توفى فى حادث مساء أمس بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو، وأصيبت زوجته.

من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

بداية التحاقه بالفن في الستينيات

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

شارك في نحو 25 فيلما

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

أكثر من 150 عملا دراميا

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز

أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.