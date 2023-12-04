الدوري المصري، تشكيل فاركو في مواجهة سموحة

الدوري المصري، كشف نادي فاركو بقيادة خالد جلال تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد شيكا

خط الدفاع: بوبكار نداي- عبد الله بكري - ياسين مرعي- جيفرسون انكادا

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمد فخري- وليد علي

الهجوم: رزقي حمرون - أحمد الصغيري - احمد شريف

تشكيل سموحة ضد فاركو

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد مصطفي- محمد مغربي- طارق علاء- محمود وحيد

خط الوسط: حمدي علاء- دوكو دودو- حسين فيصل- اسلام جابر- احمد خالد

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الهجوم: حسام حسن

زيحتل فاركو المركز ال13 برصيد 9 نقاط ويليه فاركو في المركز ال14 برصيد 5 نقاط.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الاثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الاسكندرية

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثامنة



1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد اف سي 13 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 12 نقطة

6- المصري 12 نقطة

7- الزمالك 11 نقطة

8- طلائع الجيش 11 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10- الجونة 10 نقاط

11- إنبي 10 نقاط

12- بلدية المحلة 9 نقاط

13- سموحة 9 نقاط

14- فاركو 5 نقاط

15- الداخلية 5 نقاط

16- الإسماعيلي 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب 3 نقاط

