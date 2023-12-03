تعليم القاهرة: هدفنا تقديم كافة الخدمات ورسم البهجة على وجوه طلاب ذوي الهمم

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى مدير المديرية، " باليوم العالمي لذوي الهمم "، والذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، ويأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم ذوى الهمم والاهتمام بهم.

اليوم العالمي لذوي الهمم

و تحتفل المديرية بهذا اليوم من خلال تنظيم الزيارات العسكرية والشرطية لذوى الهمم، بالإضافة إلى العديد من الجولات داخل المتاحف المختلفة، وأيضًا تحتفل مدارس القاهرة بإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا على الطلبة.

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تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لذوي الهمم

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن أبنائنا من ذوى الهمم يجب أن يكونوا متساويين في الحصول على كافة الحقوق والخدمات الممنوحة لغيرهم وكذلك الحق في تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم.

وايضا المشاركة في كافة الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم وعرض الإنجازات التى قاموا بها وتشجيعهم .

ويعتبر اليوم العالمى لذوي الهمم هو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٩٢ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة كما يدعو إلى زيادة الوعى وإتاحة الفرصة في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

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