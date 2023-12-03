الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تعليم القاهرة: هدفنا تقديم كافة الخدمات ورسم البهجة على وجوه طلاب ذوي الهمم

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،فيتو

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى مدير المديرية، " باليوم العالمي لذوي الهمم "، والذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، ويأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم ذوى الهمم والاهتمام بهم.

اليوم العالمي لذوي الهمم

و تحتفل المديرية بهذا اليوم من خلال تنظيم الزيارات العسكرية والشرطية لذوى الهمم، بالإضافة إلى العديد من الجولات داخل المتاحف المختلفة، وأيضًا تحتفل مدارس القاهرة بإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا على الطلبة.

Advertisements

txt

8 معلومات عن مستجدات دعم وحماية ذوي الهمم تزامنا مع يومهم العالمي

txt

حياة كريمة تنظم احتفالية لدعم وتمكين ذوي الهمم

تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لذوي الهمم

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن أبنائنا من ذوى الهمم يجب أن يكونوا متساويين في الحصول على كافة الحقوق والخدمات الممنوحة لغيرهم وكذلك الحق في تلقى الرعاية الطبية والنفسية وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم.

وايضا المشاركة في كافة الأنشطة الترفيهية والإبداعية والاستفادة من مواهبهم وعرض الإنجازات التى قاموا بها وتشجيعهم  .

ويعتبر اليوم العالمى لذوي الهمم هو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة عام  ١٩٩٢  لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة كما يدعو إلى زيادة الوعى وإتاحة الفرصة في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

اليوم العالمي لذوي الهمم ذوي الهمم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي بحركة تعاملات اليوم الاحد

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

أسعار الأسماك اليوم، 5 جنيهات ارتفاعًا في سعر السمك ماكريل بسوق العبور

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية