استعراضا للإنجازات، تعليم الدقهلية يطلق فيديو العبور الثانى لمصر

أطلق ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، فيديو العبور الثاني لمصر.

حيث شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة فى المجالات المختلفة التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات مصر فى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣.



وأقيمت العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين فى محافظات مصر، وشملت جميع القطاعات الخدمية والحياتية.



وأصدر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فيديو يكشف تأثير المشروعات القومية على تحسين حياة المواطن المصري، واشتمل الفيديو على عدد من المشاريع القومية.

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وعلى صعيد آخر، كان شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بمدرسة جلوري.

جانب من الفعالية

وقال شعبان إن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري يوافق 27 أكتوبر من كل عام، واختير هذا اليوم التذكاري من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في عام ٢٠٠٥، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الوثائق الصوتية والسمعية البصرية المسجلة (الأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية).

اليوم تحتفل الدقهلية باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري بمدرسة جلوري ضمن خطة اليونسكو لرفع مستوى الوعي العام وتوفير الفرص للاحتفال بجوانب محلية أو وطنية أو دولية محددة للتراث، وذلك من أجل تسليط الضوء على إمكانية الوصول إلى المحفوظات ولرفع المكانة الثقافية للتراث السمعي البصري؛ وإبراز التراث السمعي البصري المهدد بالخطر.

وأقامت مدرسة جلورى فعالية احتفالية اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري واستهلت الفعالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم

وتم تقديم عرض تقديمي عن التراث السمعى والبصرى، واستعراض بعنوان الجمال معاملة، وعرض مسرحي بعنوان التراث هو الكنز، واختتمت الفعالية باستعراض بعنوان ( فى حب مصر).