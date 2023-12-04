الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس مجلس ميت غمر يتفقد المدارس المعدة كمقار لجان لانتخابات الرئاسة

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم  جولة تفقد خلالها عددا من المدارس والمعدة كمقار لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

استهدفت الجولة تفقد مدرستي الشهيد يحيى الأدغم للتعليم الأساسي، والثانوية بنين بكوم النور للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات المقرر انعقادها أيام 10و11 و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بعد 4 أيام من تفقد رئيس المدينة لعدد من المدارس واكتشافه قيام عدد من الإداريات والمعلمات داخل إحدى المدارس بتقطيف نبات الملوخية بحجرة المدرسين وقراره بإحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية وإحالة إدارية ومدرسة للتحقيق في الواقعة.

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رافق رئيس المدينة خلال جولته نجلاء فتحي ومحمد البقري، نائبا رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وياسر العجرودي رئيس الوحدة المحلية بكوم النور.


ووجه اللواء دكتور محمود ضياء الدين، الشكر والتقدير للدكتور شوقي الجوهري، مدير إدارة ميت غمر التعليمية ومديري مدرستي الثانوية بنين بكوم النور مدرسة الشهيد يحيى الادغم للتعليم الأساسي لظهور المدرستين بالمظهر المشرف وعدم وجود أي تلفيات داخل المدرستين والنظافة بالداخل والخارج وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

 

 

 


كما وجه رئيس المدينة فريق العمل التنفيذي بالمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن انتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج.

يذكر أن الدكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، قد قرر إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها رئيس المركز، الخميس الماضي، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الاستعدادات داخل اللجان الانتخابية المعدة كمقرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، برفقته أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وأظهرت الصور الخاصة بجولة رئيس المركز في أثناء مروره على أحد المدارس، وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفين بالمدرسة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة، وتلافي أي ملاحظات وجدت خلال الزيارة.

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