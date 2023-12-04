محافظ الإسماعيلية يزور شركة القناة لتوزيع الكهرباء (صور)

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بزيارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة، ومدير مديرية الطرق والنقل، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

مركز معلومات شركة الكهرباء

وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية مركز معلومات شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركز والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

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إنشاء مركز لخدمة المستثمرين

كما تفقد "بشارة" والوفد المرافق له، أعمال إنشاء مركز خدمة المستثمرين، والذي يتيح كافة الخدمات للمستثمرين وذوي الهمم، من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وخلال الزيارة، تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وعلى صعيد آخر، كانت قد شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 423 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء

أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:

- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.