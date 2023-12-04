كتائب القسام: تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

أخبار غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا أيضا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأجهزنا على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا، كذلك فإن مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وقتلت وأصابت عددا منهم في الفالوجا بمخيم جباليا واستهدفوا 5 آليات".

Advertisements

وتابعت كتائب القسام: "قصفنا مستوطنة نتيفوت وسديروت برشقات صاروخية".

جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية

وفي وقت سابق من أمس، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة

وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلي أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة".

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة فى غزة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".