الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

القبض على شاب متهم بقتل صديقه في صدقا بالدقهلية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث تمى الأمديد القبض على شاب أنهى حياة صديقه في قرية صدقا بسبب خلافات مالية بينهما، حيث سدد له طعنة نافذة أودت بحياته.


وكانت قرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية، شهدت واقعة إنهاء حياة شاب في العقد الثاني من عمره على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث سدد له طعنة نافذة أودت بحياته.

 

وشيع الأهالي جثمان الشاب وسط حالة من الحزن والبكاء، قال أحد أقارب الشاب المجني عليه إن المجني عليه وصل إلى المنزل في حالة سيئة، كان يسيل دمه،و في اللحظات الأخيرة له والدته سألته مين اللي عمل فيك كدا يا أحمد قالها سيف اللي موتني.

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وأكد أحد أقارب المجني عليه أنه  تلقى طعنة في رقبته وطعنة في جنبه، وتسببت الطعنة الأولى في حدوث انفجار بالرئة، ما أدى إلى وفاته، مؤكدا أنه كان أكبر أشقائه.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، باستقبال الشاب  أحمد حاتم فتحي، ويبلغ من العمر 20 عاما، مقيم بقرية صدقا بتمي الأمديد، جثة هامدة وبه طعن سكين.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه لقي مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، سدد له المتهم طعنتين نافذتين أودتا بحياته.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما، وسدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض أودت بحياته وفر هاربًا.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة. 

 

ونجح ضباط مباحث مركز تمي الأمديد في ضبط سيف محمد السيد عبد البر مستخدما سلاح أبيض وسدد به ٣ طعنات متفرقة.

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