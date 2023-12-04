الإثنين 04 ديسمبر 2023
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وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضى (صور)

صحة الدقهلية،فيتو
صحة الدقهلية،فيتو

 أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأشعة خلال نوفمبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

حيث قامت الإدارة خلال الشهر الماضي باستلام وحده CR ديجيتال اجفا وطابعة اجفا وUPS  بمستشفى نبروه المركزى وتم تركيب الوحدة والطابعة.

 وتم تركيب الطابعة الكونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى  وأصبحت وحده الـCR الجديدة بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام.

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كما تم إمداد وحدة طب الأسرة بميت فارس بجهاز أشعة ثابت على أعلى مستوى ووحدة CR اجفا والطبعة الخاصة بالوحدة وكذلك تم إمداد الوحدة بجهاز سونار دوبلر Logic.  


وقامت الإدارة بتوفير أكثر من 15 جهاز سونار للادارة الصحية بشربين ونحو 10 أجهزة الأسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لاستقبال سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة خلال الأسبوع القادم.

 وفى سياق متصل نظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة وإدارة الأشعة بالمديرية، وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.

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