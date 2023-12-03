لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخران إثر تعرضهم لحادث خنقًا نتيجة تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين إثر تسرب غاز بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة آخرين بالاختناق على إثر تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمدينة المنيا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة بندر المنيا، إلى موقع الحادث وتبين وفاة "خ _ ن" 18 عام، وإصابة 2 آخرين جميعهم من أبناء مركز سمالوط شمال المحافظة متأثرين بالاختناق أثناء نومهم نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز.

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تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إيداع الجثة والمصابين داخل مستشفى المنيا تحت تصرف النيابة العامة.