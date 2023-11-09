الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 230 طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بمنطقة مشيخة الأزهر شرق أسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق الداخلية والخارجية مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الحملات بصفة دورية طبقًا للامكانات المتاحة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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حملات لرفع المخلفات 

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة للشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم موجهًا باستمرار حملات النظافة الدورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري.

إدارة المخلفات الصلبة 

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة وردش المباني وإزالة الأتربة والمخلفات تحت إشراف عبداللطيف عدالمنعم رئيس حي شرق وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي قسم النظافة وإدارة المخلفات الصلبة وباستخدام معدات الوحدة المحلية حيث تم استهداف شارعي مشيخة الأزهر والسبيل وشارع الـ 14 عمارة بمنطقة الأزهر. 

رفع 560 طن قمامة خلال 24 ساعة بـ 6 مراكز في أسيوط

رفع 940 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 7 مراكز في أسيوط

رفع 230 طن مخلفات بأسيوط 

 وتم رفع ما يقرب من 230 طن مخلفات وأكد رئيس الحي على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مناطق الحي تنفيذًا للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كافة المخلفات والاشغالات خاصة المتراكم منها لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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