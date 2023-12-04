شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء واللواء شريف زهران، من قطاع التفتيش والأزمات في وزارة التنمية المحلية اليوم الاثنين، سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث، أثناء اصطفافها على طريق المطار جنوب مدينة العريش، في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، رؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث

وقال المحافظ إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.



أضاف المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

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وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

أكد المحافظ على أن المعدات تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل ومكنسة وسيارات حماية مدنية وسيارات اسعاف وسيارات دوبل كابية وغيرها.