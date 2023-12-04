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رياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة كارفاخال ومدة غيابه

ريال مدريد يكشف طبيعة
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة غياب كارفاخال ومدة غيابه

الدوري الاسباني، أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، تعرض أحد لاعبيه البارزين لإصابة جديدة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بوجود إصابة في العضلة النعلية بالساق اليسرى". 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو": "سيغيب كارفاخال حتى نهاية العام الحالي على الأقل، وسيحاول اللحاق بريال مدريد في كأس السوبر الإسباني يوم 10 ينايرالمقبل".

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ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، عقب مرور 15 جولة من المسابقة.

وسيغيب داني كارفاخال على الأقل عن المباريات التالية: "ريال بيتيس - يونيون برلين - فياريال - ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا".

 توني كروس

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي ريال مدريد، فاجأوا الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق، بتحرك جديد في الأيام الماضية.


ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد حتى الصيف المقبل، وسبق أن أعلن اللاعب الألماني أنه يخطط للاعتزال في النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اتخذ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرارا حاسما ببدء المفاوضات مع كروس للتوقيع على عقد جديد مع الميرينجي.

وأشارت إلى أن بيريز أبلغ خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال، بأنه من سيتولى مفاوضات التجديد مع النجم الألماني.

 

ومنح بيريز الضوء الأخضر لتجديد عقد كروس، بعد أن عاد اللاعب ليكون أساسيا وحاسما في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم الحالي.

واستغل كروس إصابات ريال مدريد في خط الوسط إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ليثبت أنه لا يزال قادرا على العطاء وحسم المباريات، رغم أن عمره يبلغ 33 عاما.

وأوضحت التقارير أنه لن تكون هناك مشكلة من جانب ريال مدريد بشأن الاتفاق مع كروس على شروط العقد الجديد، لكن التحفظات قد تأتي من اللاعب نفسه الذي قد يفضل الاعتزال في نهاية الموسم.

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