ريال مدريد، بيريز يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقد توني كروس

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي ريال مدريد، فاجأوا الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق، بتحرك جديد في الأيام الماضية.

ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد حتى الصيف المقبل، وسبق أن أعلن اللاعب الألماني أنه يخطط للاعتزال في النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اتخذ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرارا حاسما ببدء المفاوضات مع كروس للتوقيع على عقد جديد مع الميرينجي.

وأشارت إلى أن بيريز أبلغ خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال، بأنه من سيتولى مفاوضات التجديد مع النجم الألماني.

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ومنح بيريز الضوء الأخضر لتجديد عقد كروس، بعد أن عاد اللاعب ليكون أساسيا وحاسما في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم الحالي.

واستغل كروس إصابات ريال مدريد في خط الوسط إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ليثبت أنه لا يزال قادرا على العطاء وحسم المباريات، رغم أن عمره يبلغ 33 عاما.

وأوضحت التقارير أنه لن تكون هناك مشكلة من جانب ريال مدريد بشأن الاتفاق مع كروس على شروط العقد الجديد، لكن التحفظات قد تأتي من اللاعب نفسه الذي قد يفضل الاعتزال في نهاية الموسم.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن موقف النرويجي ابرلينج هالاند النهائي من الانتقال مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال الى نادي ريال مدريد الإسباني.





وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الى أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس الإسبانية"، فقد أعلن مقربون من هالاند، أن اللاعب ينوي الانضمام لريال مدريد، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024.

ويرى هالاند أنه من المبكر، الرحيل عن المان سيتي في صيف 2024، خاصة وأن الشرط الجزائي في ذلك الوقت سيكون 250 مليون يورو.

وكشف المقربون أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي سينخفض في صيف 2025، دون توضيح قيمته.

وسبق أن عززت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وأجابت بيمينتا، عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "هالاند سيد مصيره دائما، وسيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحًا لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد



وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.