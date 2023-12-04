ريال مدريد ينافس عملاقا إنجليزيا على نجم البوندسليجا

كشفت فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو أن ريال مدريد دخل في منافسة قوية مع آرسنال، من أجل التعاقد مع أحد نجوم البوندسليجا خلال الصيف المقبل.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، أن كشافة ريال مدريد العمل لمنح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اختيارات عديدة لدعم الهجوم في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن أحد الأسماء التي يراقبها ريال مدريد هو بنجامين سيسكو، مهاجم لايبزيج، الذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم.

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وأوضح أن إدارة ريال مدريد ترى أن سيسكو (20 عاما) يتناسب مع إستراتيجية النادي في التعاقد مع لاعبين شباب واعدين.

وكشف أن الريال غير واثق حتى الآن في انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه في الصيف المقبل، لذا يجهز الميرنجي خطة بديلة.

ويعد آرسنال أكبر منافس لريال مدريد على الصفقة، حيث يرى الجانرز أن سيسكو أفضل بديل لجابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن موقف النرويجي ايرلينج هالاند النهائي من الانتقال مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.



وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الأيام القليلة إلى أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس الإسبانية"، فقد أعلن مقربون من هالاند، أن اللاعب ينوي الانضمام لريال مدريد، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024.

ويرى هالاند أنه من المبكر، الرحيل عن المان سيتي في صيف 2024، خاصة وأن الشرط الجزائي في ذلك الوقت سيكون 250 مليون يورو.

وكشف المقربون أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي سينخفض في صيف 2025، دون توضيح قيمته.

وسبق أن عززت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال هالاند، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وأجابت بيمينتا، عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "هالاند سيد مصيره دائما، وسيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحًا لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.