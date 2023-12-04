التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إجراءات حاسمة لمواجهة الغش.. وهذه مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2024 عن تفاصيل عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 عبر محركات البحث المختلفة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفات امتحانات نهاية العام وشكل وعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل الماضي تماما، وأنه لن يكون هناك قرارات الساعات الأخيرة مثلما حدث العام الماضي بنظام البابل شيت، وأن عصر مفاجأة الطالب وأولياء الأمور والمجتمع قد ولى تماما، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد وفق العام الدراسى الماضى، بأسئلة ورقية تمثل 15% واختيار من متعدد تمثل 85% وأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم ومتدرجة من حيث الصعوبة وجزء منها يقيس المستويات المعرفية والعقلية البسيطة.

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لجان أولاد الأكابر بـ امتحانات الثانوية العامة 2024

كما أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قد وضعت خطة للقضاء على ظاهرة غش لجان أولاد الأكابر من خلال انتهاء مرحلة التحويلات للطلاب بين مدارس الثانوية العامة وبعضها بالعام الدراسى الجديد، خاصة بعض اللجان، حيث هناك أماكن وإدارات تعليمية تم حظرها واستبعادها من قبول طلبات النقل والتحويل خاصة لطلاب شهادة الثانوية العامة، مؤكدا على أن رفض التحويلات بين هذه الأماكن وحظرها هدفه ضبط اللجان التي تشهد محاولات غش وخاصة في محافظات سوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والجيزة.

وأشارت وزارة التعليم أن طلبات التحويل التي وصلت إلى اللجنة المركزية بديوان عام الوزارة اقتربت من الـ 100 ألف طلب تحويل تمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر لأسباب منها أن هذه الطلبات غير مبررة اى لا يوجد سبب قانونى واضح لقبول التحويل، السبب الآخر هى أن هذه الطلبات على مدارس بعينها ومناطق ومحظور التحويل إليها.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزارة التربية والتعليم أن ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

مواصفات الورقة الامتحانية لمواد الثانوية العامة 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي ننشر مواصفات الورقة الامتحانية لمواد الثانوية العامة 2024.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

بالنسبة لمادة اللغة العربية ومجموع درجاتها ٨٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا.

عدد أسئلة اللغات الأجنبية الأولى

أما بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية ) ومجموع درجاتها ٥٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات، والموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا.

عدد أسئلة اللغات الأجنبية الثانية

واللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية) ومجموعها الكلي ٤٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات والموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا.

عدد أسئلة المواد العلمية

أما فيما يخص المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) ومجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.

عدد أسئلة المواد الأدبية

أمًا بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا.

عدد أسئلة مادة الرياضيات

وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

عدد أسئلة مادة التفاضل والتكامل

ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

عدد أسئلة الرياضيات التطبيقية

أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

عدد أسئلة الديناميكا

ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

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