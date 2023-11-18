السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

للمدرسين، رابط الترشح للتقدم لمراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024

مدرس-صورة تعبيرية،فيتو
مدرس-صورة تعبيرية،فيتو

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لأعضاء هيئة التدريس الدخول على الرابط التالي لتسجل البيانات، مؤكدة أن تسجيل البيانات يكون باستخدام البريد الموحد.

الحساب المدرسي الموحد

 كما أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية لمن يرغب فى إنشاء بريد موحد لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024، كما أتاحت الوزارة فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت الوزارة، أن البدء مبكرا في تسجيل بيانات المعلمين، يأتي في إطار السماح لأكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لأعمال الامتحانات وعملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

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وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أكد أنه لن يفاجئ الطلاب بأي إجراءات خاصة بامتحانات الثانوية العامة الجديدة بدون إجراء حوار وطني، مضيفا أن ملف الثانوية العامة هو ملف مهم جدا لجميع الأسر المصرية.  

وأشار إلى أن تطوير مناهج الثانوية العامة لابد من تطويرها على مستوى الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي،  لذلك لابد من إعادة النظر في مناهج الثانوية العامة.

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 

وأكد أنه سيتم مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة من خلال مجموعة من الإجراءات لضمان حق الطالب المتفوق، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام حفظت حقوق الطلاب المتميزين.

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