الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم: إطلاق مؤتمر قومي لتطوير منظومة المرحلة الثانوية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

تطوير التعليم الفني والمرحلة الثانوية 

وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، أكد الوزير في تصريحات له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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فرص لعمل لخريجي التعليم الفني 

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد 500 فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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