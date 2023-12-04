مواجهات مثيرة في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي أبرزها مان يونايتد وتشيلسي

الدوري الانجليزي، تنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية يأتي علي رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وأستون فيلا ضد مانشستر سيتي.

أرسنال ضد لوتون تاون

ويسعي آرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفا ثقيلا على لوتون تاون غدا الثلاثاء في الجولة الـ 15 من الدوري الانجليزي.

ويعاني لوتون تاون افي الدوري الانجليزي خاصة أنه يحتل المركز 17 برصيد 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات مقابل 9 هزائم.

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كما يلتقي غدا الثلاثاء بيرنلي صاحب المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط مع وولفرهامبتون صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وتشهد مباريات بعد غدا الأربعاء، 6 مواجهات قوية أبرزها صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد.

ويأمل مانشستر ومدربه الهولندي إريك تن هاج في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، والتي كسرت سلسلة 3 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 24 نقطة في المركز السابع.

أما ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، يأمل في تحسين نتائج الفريق اللندني خارج ملعبه منذ بداية الموسم الجاري، حيث فرط في 8 نقاط ممكنة بعد خسارتين وتعادل مقابل 3 انتصارات، مما أبعده عن دائرة الكبار حيث يتواجد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن برينتفورد.

مانشستر سيتي يبحث عن عودة الانتصارات أمام أستون فيلا

علي صعيد آخر يبحث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن علاج لنزيف النقاط بعد 3 تعادلات متتالية أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 30 نقطة عندما يحل فريقه ضيفا على أستون فيلا، رابع الترتيب برصيد 29 نقطة.

ويملك أستون فيلا، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، ثاني أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن بتسجيله 33 هدفا، ويسبقه فقط السيتي الذي سجل 36 هدفا.

ويواجه المان سيتي صعوبة في المباراة خاصة أن فريق أستون فيلا لم يخسر على ملعبه فيلا بارك حيث حقق العلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات.

مهمة سهلة لليفربول

وعلي صعيد متصل يسعي ليفربول، صاحب المركز الثاني برصيد31 نقطة، لمواصلة مطاردة آرسنال على صدارة جدول الترتيب، وسيسعى بكل قوته للفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وحيد مقابل تعادلين و11 هزيمة.

وستكون مهمة ليفربول سهلة نسبيا خاصة أن شيفيلد هو صاحب أضعف خطي دفاع وهجوم في الدوري الإنجليزي حيث سجل لاعبوه 11 هدفا فقط مقابل تلقيهم 39 هدفا.

كما تقام يوم الأربعاء ثلاث مواجهات أخرى، ويلتقي كريستال بالاس الثاني عشر برصيد 16 نقطة، مع بورنموث، صاحب المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة، وبرايتون، صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، مع برينتفورد، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

كما يلعب فولهام، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، مع نوتينجهام فورست، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

وتختتم الجولة الـ 15 من الدوري الانجليزي، يوم الخميس بمباراتين من العيار الثقيل، عندما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، ويصطدم توتنهام بجاره وضيفه وست هام يونايتد في ديربي لندني.

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي



آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد



تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 14



1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط