ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة عشرة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر قمة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ 14 برصيد 14 هدفا بفارق 4 أهداف عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

وغاب هالاند ومحمد صلاح عن التسجيل في مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة عشر



1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 14 هدفًا.

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 10 أهداف.

3- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 9 أهداف.

4- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 8 أهداف.

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4- جارود بوين لاعب وست هام: 8 أهداف.

5- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 7 أهداف.

5- دومينيك سولانكي لاعب بورنموث: 7 أهداف.

5- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

5- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

وواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري.

واحتل ليفربول المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر فيما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث بعد الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي

آرسنال 2-1 وولفرهامبتون

برينتفورد 3-1 لوتون تاون

بيرنلي 5-0 شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد



تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام

وست هام 1-1 كريستال بالاس

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3 توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 14

1- آرسنال 33 نقطة

2- ليفربول 31 نقطة

3- مانشستر سيتي 30 نقطة

4- أستون فيلا 29 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

7- مانشستر يونايتد 24 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- كريستال بالاس 16 نقطة

13- وولفرهامبتون 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط



وحقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا جديدا، بعدما صنع هدفا في فوز فريقه على فولهام بأربع أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج، على ملعب أنفيلد.

رقم محمد صلاح

وتساوي محمد صلاح مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد برصيد 120 مساهمة.

وكان ليفربول حقق فوزا مثيرا على ضيفه فولهام 4-3 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف ليفربول كل من بيرند لينو بالدقيقة 20 بالخطأ في مرمى فريقه، وأليكسيس ماك أليستر بالدقيقة 38، وواتارو إندو بالدقيقة 87 وترينت ألكسندر أرنولد بالدقيقة 88، فيما سجل أهداف فولهام هاري ويلسون بالدقيقة 24 وكيتي تيتي بالدقيقة 45+3 وبوبي دي كوردوفا ريد بالدقيقة 80.

توتنهام يتعادل مع السيتي

وعلي صعيد آخر عاد توتنهام هوتسبير بتعادل مثير أمام مضيفه مانشستر سيتي 3-3، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز ثلاثية السيتي هيونج مين سون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 9 وفيل فودين بالدقيقة 31 وجاك جريليش بالدقيقة 81، بينما سجل ثلاثية السبيرز سون بالدقيقة 6 وجيوفاني لو سيلسو بالدقيقة 69 وديان كولوسيفسكي بالدقيقة 90.



وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، كما رفع توتنهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس.