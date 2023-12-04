الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

مهاجم بايرن ميونخ في دائرة اهتمام أندية الدوري الانجليزي

مهاجم بايرن ميونخ
مهاجم بايرن ميونخ علي رادار أندية الدوري الانجليزي، فيتو

الدوري الانجليزي، دخل مهاجم بايرن ميونخ الشاب دائرة اهتمامات بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أملا في الحصول على خدماته مستقبلا.

ويلعب الفرنسي ماتيس تيل ضمن صفوف الفريق البافاري منذ العام الماضي قادما من رين الفرنسي مقابل 20 مليون يورو.

 

وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" بأن تألق تيل اللافت مع البايرن هذا الموسم، بتسجيله 9 أهداف في 18 مباراة أغلبها كبديل، جذب إليه أنظار بعض أندية البريميرليج.

 

ولم تحدد الصحيفة الأندية المهتمة باللاعب، لكنها أشارت إلى استعداد تلك الأندية للتقدم بعروض رسمية من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.

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لكن إدارة النادي البافاري لا تنوي التفريط في المهاجم الفرنسي صاحب ال18 عاما، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2027.

وسبق لتيل نفسه التأكيد على عدم عزمه على الرحيل عن ملعب أليانز أرينا، مؤكدا رغبته في القتال من أجل إثبات نفسه مع الفريق.

 

وعلي صعيد آخر واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري.



 

واحتل ليفربول المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر فيما تراجع مانشستر سيتي إلي المركز الثالث بعد الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 
 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد


تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 14


1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

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