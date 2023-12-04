الفيوم تنتهى من تجهيز 323 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتم الانتهاء من تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

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رفع حالة الاستعداد

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، وتنعقد غرفة الأزمات على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

تنسيق مسبق

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لأداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي، كما تم عقد اجتماع مع رئيس محكمة الفيوم الابتدائية للوقوف على جاهزية المحافظة والاستعداد للعملية الانتخابية وفق المواعيد المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023، وكذا توفير الأجواء المناسبة لرجال العدل الذين سيقومون بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية سواءً باللجان الفرعية أو الرئيسية أو لجان الفرز على أرض المحافظة، مع توفير الإقامة الملائمة لهم على مدار أيام العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لخروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري وحضارة دولته أمام مختلف دول العالم.

دور رجال الدين

وأشار محافظ الفيوم، إلى دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في حث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، ودور مديرية الشباب والرياضة في توعية الشباب بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وكذلك دور مديرية الزراعة في توعية وحث الفلاحين والمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية والمدارس الحقلية، وتضمين رسائل حث المواطنين على أهمية المشاركة من خلال الرائدات الريفيات والزائرات الصحيات.

مراجعة الطرق

وكلّف محافظ الفيوم، مديرية الطرق، بالتنسيق مع مجالس المدن، لمراجعة جاهزية جميع الطرق المؤدية للمراكز الانتخابية، كما تم التأكيد على رئيس شركة الكهرباء باستثناء المراكز الانتخابية من إجراءات ترشيد الكهرباء، مع ضرورة وجود فني كهرباء وصيانة وإصلاح أعطال بكل مركز انتخابي بصفة دائمة، وتوفير سيارات للطوارئ ومولدات كهرباء احتياطيًا بدائرة المحافظة، كما تم التنبيه على شركة مياه الشرب بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بمختلف المراكز والقرى، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ للتحرك السريع ومتابعة أعمال الصيانة.

استعداد الصحة

وفي قطاع الصحة والإسعاف، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، لاستقبال أي حالة مفاجئة سواءً كانت من المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين، وتغطية ونشر سيارات الإسعاف بدائرة المحافظة، للتدخل الفوري في حالات الحوادث.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بمتابعة المناطق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات منها، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة العامة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، بهدف التيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم وتلافي أي ملاحظات، كما تم توجيه مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بموافاة رؤساء مجالس المدن بكافة الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، والتي تم رصدها خلال المرور على اللجان، لسرعة تلافيها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وكذا مراجعة كافة التجهيزات النهائية مثل مداخل ومخارج ومسارات اللجان، وكافة التفاصيل داخل كل لجنة، وتوفير خطوط الاتصالات والانترنت، والتأكد من تمهيد المداخل والمخارج، للتيسير على المواطنين في الوصول إلى اللجان.

أرقام غرفة الأزمات والطوارئ

0842168041، 0842168042، و0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114).

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