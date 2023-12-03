جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لأهالي قرية زيد

قال نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوى، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الفيوم، نظم اليوم الأحد، بالتعاون مع حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وإحدي مؤسسات المجتمع المدني، قافلة شاملة بقرية زيد التابعة لمركز أبشواي.

المستهدفون من القافلة

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة الطبية قدمت خدمة الكشف الطبي والعلاج الي 850 مواطنا، فقد تم الكشف على 160 حالة في تخصص العظام و42 حالة أسنان و 130 حالة باطنة و105 حالة أنف وأذن و150 أطفال و68 حالة نساء و60 جلدية و90 حالة رمد، و50 سوء التغذية.

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وتابع نائب رئيس حامعة الفيوم، إنه بمناسبة دخول فصل الشتاء تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل اللاتي لديهن أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية زيد بمركز ابشواى.

قوافل مديرية التضامن

قال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمخافظة الفيوم، أن المديرية نظمت 4 قوافل طبية بقري، الشيخ فضل مركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس والسليين مركز سنورس، والمظاطلي مركز طاميه، وقرى قصر الجبالي وابوصايم الخواجات والسيد افندي بمركز يوسف الصديق، شارك في القوافلمستسفي جامعة الفيوم، واستهدفت تقديم الخدمة الطبية للاسر الأولى بالرعاية، وفق معايير تم وضعها مسبقا بمعرفة الجمعيات الخيرية المشاركة، حتي تصل الخدمة الي المستحقين الحقيقيين.

خدمات القوافل

وتحملت الجمعيات الأهلية المشاركة في القوافل الطبية، نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم الي مقر القوافل بمستشفي جامعة الفيوم، وتم صرف الأدوية وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

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